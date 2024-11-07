الورشة الوطنية للتخطيط ‏الإستراتيجي لمواجهة السرطان تناقش الكشف المبكر والوقاية والتثقيف الصحي والرصد والبحث العلمي

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في الورشة الوطنية للتخطيط ‏الإستراتيجي لمواجهة السرطان 2025- 2030 في يومها الأخير الكشف المبكر والوقاية والتثقيف الصحي والرصد والبحث العلمي.

وتناولت جلسات الورشة تعزيز الوصول العادل والفاعل وتحسين آليات الإحالة وتقليل التعرض لعوامل خطر السرطان والمخاطر البيئية وتعزيز تسجيل حالات السرطان والبحث العلمي والنشر.

– برنامج لجمع حالات السرطان وتحليلها في سورية بداية 2025 رئيسة دائرة التحكم بالسرطان في وزارة الصحة وعضو اللجنة الوطنية ‏للتحكم بالسرطان الدكتورة لينة الأسعد، أشارت إلى أهمية تعزيز تسجيل حالات السرطان في سورية، بهدف الحصول على بيانات وتجمعيها من مختلف الحالات بتفاصيل تشمل مكان الحدوث وإجراء تحليل مناسب لهذه النتائج لرسم

السياسات من خلالها، مشيرة إلى أن سورية تعمل على تدريب الكوادر للعمل على برنامج لجمع حالات السرطان وتحليلها عبر إدخال البيانات للعمل به في بداية عام 2025 .

ضرورة الاهتمام بالجانب البيئي وضبط عوامل التلوث

بدوره تحدث عضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان والاختصاصي في الفيزياء الطبية الدكتور أسامة أنجق عن ضرورة الاهتمام بالجانب البيئي وضبط عوامل التلوث التي تسهم بانتشار الامراض ووضع قواعد من أجل الحد من انتشار مرض السرطان في سورية، وهذا الأمر يتعلق باستجابة السكان بشكل أساسي والقوانين التي تضبط هذا العمل.

أهمية تنظيم حالات الإحالة لضمان الوصول السريع للمريض الى مراكز العلاج

كما بين رئيس قسم زرع النقي في مشفى تشرين العسكري الدكتور سليمان سليمان أهمية تنظيم حالات الإحالة بمختلف مستوياتها بين مرافق الرعاية للوصول الامن والسريع للمريض إلى مراكز العلاج، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نتائج العلاج وتخفيف الكلف المادية، وذلك عبر ربط كافة الجهات ببعضها وضبط معايير الإحالة وتصنيف المرضى.

هناك حاجة لبيانات دقيقة حول المرض لتحديد مستلزمات المرضى

الاختصاصية في طب الأورام الدكتورة فاطمة الجوجو، أشارت الى الحاجة الماسة خلال الفترة الحالية لوجود بيانات دقيقة حول السرطان لتحديد المستلزمات التي يحتاجها المرضى بما يخص الأدوية او الدعم النفسي والاجتماعي ومعرفة أنماط المرض لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، مشيرة الى ان جامعة دمشق حققت العديد من الأبحاث حول المرض وتصنيفاته.

تطبيق نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالمرض

كما أوضحت مديرة برنامج التغذية في وزارة الصحة الدكتورة هلا داود ارتباط زيادة الوزن بالعديد من أنواع السرطان، مبينة أن ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي وتطبيق نظام غذائي تقلل من خطر الإصابة بالمرض، مشيرة الى ضرورة زيادة المصادر الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة “فيتامين سي و دال و أي” لرفع مناعة الجسم، والابتعاد عن المواد الحافظة واللحومات المصنعة وتقليل السكريات لتجنب السمنة.

يشار إلى أن الورشة الوطنية للتخطيط ‏الإستراتيجي لمواجهة السرطان 2025/ 2030 أقامتها وزارة الصحة بالتعاون ‏مع البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان تحت شعار “معاً نحو عام 2030” ، واستمرت لمدة ثلاثة أيام في فندق داماروز بدمشق .

راما رشيدي

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