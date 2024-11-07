يوفر 35 فرصة عمل… مشروع نظافة في بصرى الشام بالتعاون مع برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي ‏

درعا-سانا ‏

بالتعاون بين مجلس مدينة بصرى الشام في محافظة درعا وبرنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي، بدأ اليوم مشروع النظافة لكامل المدينة. ‏

وأوضح رئيس المجلس سليمان الشحمة في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يأتي من خلال برنامج ‏الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير عوامل النظافة والصحة العامة، حيث تم التعاقد ‏مع 35 عاملاً ومشرفاً بعقد موسمي لإنجازه، مشيراً إلى أن العمال توزعوا ‏على أربع مناطق هي المشفى وما حوله والقلعة ومحيطها ومدخلا البلد ‏الغربي والشرقي حتى طرق جمرين وبرد الواصلة إلى محافظة السويداء.‏

وأضاف الشحمة: إن هناك حاجة ماسة للمشروع في ظل عدم قدرة عمال ‏النظافة على تغطية كامل أرجاء المدينة لقلة عددهم، مؤكداً أن المجلس وضع ‏كامل آلياته من سيارة نظافة وجرارات وضاغط صرف صحي لتأمين إنجاح ‏العمل.‏

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هادي الهنداوي بين أن من أهداف ‏المشروع الحفاظ على جمالية المدينة الحضارية والسياحية وخاصة أنها ‏مقصد أساسي للعديد من الوفود الأجنبية والعربية السياحية، بالإضافة لتوفير ‏فرص العمل.‏

كما اعتبر سليمان الأحمد مشرف مجموعة نظافة أن هذا العمل انطلاقة ‏حقيقية لإبراز الطابع الجمالي للمدينة أمام القادمين من الزوار والسياح ويوفر ‏مردوداً مادياً جيداً للعديد من الأسر عبر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية ‏بالعمل الإنساني. ‏

محمد البلخي ومصطفى المقداد من العاملين ضمن المشروع أشارا إلى أن من ‏المقرر أن تبدأ أعمال النظافة منذ الصباح بإشراف مجلس المدينة على كل ‏الطرق الرئيسية والفرعية بعدما زودت المنظمة العاملين بالمعدات اللازمة ‏واللباس المخصص للعمل. ‏

رضوان الراضي

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