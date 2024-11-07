 بزشكيان: إيران لا تتأثر بنتائج الانتخابات الأميركية لأنها تعتمد على قوتها الداخلية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لا تؤثر على الوضع في إيران، لأنها تعتمد على قوتها الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بزشكيان قوله في كلمة اليوم: “لن يشكل فرقاً أبداً بالنسبة لنا من فاز في الانتخابات الأميركية، لأن بلدنا ونظامنا يعتمد على قوته الداخلية وشعبه”، موضحاً أن إيران لن تكون لديها نظرة منغلقة ومحدودة في التعامل مع الدول، بل جعلت من أولوياتها تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ودول الجوار.

وأضاف بزشكيان: إننا “نؤمن إيمانا عميقا بخلق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، ونؤمن أيضاً بأن وحدة دول العالم الإسلامي ستمنع النظام الصهيوني من الاستمرار في قمع شعبي فلسطين ولبنان وارتكاب المجازر بحقهما”.

وشدد بزشكيان على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ومواجهة الحملات التي تتعرض لها البلاد من قبل أعدائها الخارجيين.

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