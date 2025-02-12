استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في مخيم طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن أحد قناصة الاحتلال المتمركزين على أسطح الأبنية العالية في المخيم أطلق الرصاص باتجاه شاب فأصابه في القلب، ما أدى لاستشهاده، مشيرة إلى أن متطوعي الإسعاف نقلوا الشهيد إلى خارج المخيم وسلموه للهلال الأحمر بسبب منع الاحتلال دخول طواقمه وسيارات الإسعاف إلى المخيم.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مواقع في المخيم ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين فيما أصيب خامس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص قوات الاحتلال.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

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