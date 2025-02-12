المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي البلاونة بمخيم طولكرم محققة إصابات مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المهندس البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال السوريين في كندا
2025-02-11
وزير الخارجية المصري يجدد دعم بلاده لسوريا وشعبها
2025-02-11
عبدالله بن زايد يؤكد خلال لقائه الشيباني دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها
2025-02-11
المهندس البشير يستقبل وفداً من مركز الملك سلمان في سوريا
2025-02-11
وفد من هيئة الطيران المدني السوري يشارك في مؤتمر منظمة الطيران الدولي (الإيكاو) في الإمارات
2025-02-11
رئيس الوزراء الأردني: نتمنى لسوريا الاستقرار وسندعمها في ذلك
2025-02-11
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
2025-02-11
محليات
رئيس هيئة الأركان يجتمع بممثلين عن الضباط المتقاعدين بمحافظة السويداء
2025-02-12
الدفاع المدني السوري يطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية- فيديو
2025-02-12
وزير الموارد المائية يبحث مع وفد ألماني آفاق التعاون في قطاع المياه والصرف الصحي
2025-02-11
حملة أمنية لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك
2025-02-11
وزير الدفاع يجتمع باللجنة المكلفة صياغة هيكلية جديدة للوزارة
2025-02-11
معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية من طرطوس: إعادة تفعيل خدمات المؤسسة العامة للبريد وتوسيع خدماتها
2025-02-11
وزارة الإعلام تعلن موعد انتهاء تقديم طلبات الحصول على البطاقة الصحفية
2025-02-11
رياضة
فوز ثمين لريال مدريد على مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-12
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-02-11
منتخب شباب سوريا لكرة القدم يواصل تحضيراته لخوض النهائيات الآسيوية
2025-02-10
برشلونة يكتسح إشبيلية ويقلص الفارق مع الريال المتصدر بالدوري الإسباني
2025-02-10
اتحاد الجمباز يقيم مهرجاناً رياضياً للفئات العمرية الصغيرة
2025-02-09
الريال وأتلتيكو يتعادلان في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-02-09
شتوتغارت يقتنص ثلاث نقاط غالية من ملعب دورتموند بالدوري الألماني
2025-02-08
اقتصاد
من إيدك أحلى… بازار للمنتجات اليدوية في طرطوس
2025-02-12
مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية يقدم خدماته بجهوزية عالية للحفاظ على المنتج المحلي
2025-02-11
محلج العاصي بحماة يبدأ توريد البذور الصناعية
2025-02-11
استثناء تحققات ضريبة ريع العقارات من إجراءات منح براءة الذمة
2025-02-11
رئيس هيئة الاستثمار: العقوبات على البنوك السورية تعوق الاستثمار
2025-02-10
وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف إنتاجها بجودة عالية وأسعار مناسبة
2025-02-10
مهرجان الخير للتسوق ينطلق في دمشق بمشاركة 118 شركة
2025-02-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يستقبل وفدي هيئة التفاوض والائتلاف للتهنئة بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
المهندس البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال السوريين في كندا
عبدالله بن زايد يؤكد خلال لقائه الشيباني دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت
الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وفداً من الخبراء السوريين الأمريكيين بوادي السيليكون
رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة في أحياء حلب الشرقية
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً يونانيّاً رفيع المستوى
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً جزائرياً رفيع المستوى
المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي البلاونة بمخيم طولكرم محققة إصابات مباشرة
2024-11-07
2024-11-07
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