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المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي البلاونة بمخيم طولكرم محققة إصابات مباشرة

2024-11-07

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