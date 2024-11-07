سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 30 ألف ليرة

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و 130 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و 129 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 968571 ليرة، وسعر شراء 967571 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 41 مليوناً و 500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 535 ألف ليرة.
وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و 01122448005 .
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