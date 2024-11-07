سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 30 ألف ليرة

دمشق-سانا‏

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية للغرام الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات ‏والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع ‏مليوناً و 130 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و 129 ألف ليرة، بينما سجل ‏الغرام عيار 18 سعر مبيع 968571 ليرة، وسعر شراء 967571 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 41 مليوناً و 500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 535 ألف ‏ليرة.‏

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة ‏كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة ‏مضافاً إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي ‏للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و 01122448005 .

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