لازاريني: الأونروا تمر بأحلك لحظة ويجب التحرك للدفاع عنها وعن اللاجئين الفلسطينيين

نيويورك-سانا

طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك دفاعاً عن اللاجئين الفلسطينيين وعن الوكالة التي تمر بأحلك لحظة.

وقال لازاريني في بيان: “إن الأونروا هي الآلية التي كلفتها هذه الجمعية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وهي فريدة من نوعها بين وكالات الأمم المتحدة فهي مكلفة تقديم خدمات عامة مباشرة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني والرعاية الصحية الأولية والدعم الاجتماعي”.

ودعا لازاريني الدول الأعضاء الى التحرك لمنع تنفيذ التشريع ضد الوكالة الأممية المتضمن منع أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أن التغييرات التي تطرأ على تفويض الوكالة هي من اختصاص الجمعية العامة كما دعا إلى الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار بأداء دورها.

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