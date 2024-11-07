أمسية غنائية طربية للفنان موفق الشمالي على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

أطرب الفنان موفق الشمالي اليوم جمهور مسرح دار الثقافة خلال الأمسية التي نظمتها مديرية المسارح والموسيقا-المسرح القومي بحمص ورافقته فيها الفرقة الموسيقية بقيادة فايز الشامي.

واختار الفنان مجموعة من الأغاني الطربية لعمالقة الفن العربي كوديع الصافي وملحم بركات ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وزكي ناصيف وغيرهم.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية بين الفنان الشمالي أن اللون الطربي هو لون مميز يتفاعل معه الناس وهو لون باق على مر الأجيال لا يموت وهذا هو سبب اختياره له مبيناً أن حفلة اليوم جاءت بعد مشاركته منذ فترة بحفلة لفرقة دوحة الميماس على مسرح دار الثقافة بحمص.

وعبّر عدد من الحضور عن إعجابهم بالخامة الصوتية للفنان والأغاني التي اختارها في الأمسية التي نظمت اليوم بعد انقطاع الحفلات الفنية بحمص خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الفنان موفق الشمالي من مواليد مدينة حمص انتسب إلى نادي دوحة الميماس في التسعينيات وبدأ الغناء منذ ذلك الحين وهو عضو بنقابة الفنانين وله مجموعة من الأغاني الخاصة منها “ضميني أنا…. وفنجان القهوة … وعلشان عيونك” كما أحيا العديد من الحفلات داخل سورية وخارجها.

لارا أحمد

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