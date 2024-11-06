الشعر والقصة يحلان ضيفين على أمسية أدبية باتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

حل الشعر بألوانه المتعددة من وطني ووجداني وغزلي إلى جانب القصة القصيرة ضيفين على الأمسية الأدبية التي نظمها اليوم نادي أصدقاء فرع اتحاد كتاب حمص.

واستهل الأمسية الشاعر إبراهيم الهاشم بثلاث قصائد وطنية ووجدانية بعناوين أنشودة المحبة والشرق، وفي قصيدته تعاليم العبادة يتغنى بعشقه للشآم التي تنثر عطر المجد الذي جمعته من ألق حضاراتها الممتدة عبر الزمان من شمرا إلى تدمر إلى كل بقعة سورية شاهدة على روعة ماضيها وحاضرها المجيدين.

وشارك القاص جمال السلومي بقصة قصيرة بعنوان ورود حمراء سلط الضوء فيها بأسلوب فكاهي وبحبكة محكمة على غدر الأشخاص الذين نعطيهم أكثر ما يستحقون من مشاعرنا الصادقة فتصدمنا الحياة بقسوتهم المفجعة.

وتنوعت قصائد الشاعرة لمى الريس ما بين الوطني والوجداني وفي قصيدتها عرس الياسمين تبث مشاعر الشوق إلى أرض الوطن التي نبتت في ثراها زهور الحب المرتوية بمداد العزة والكبرياء، وفي قصيدتيها بارقة حب وأنا الوعد تتغزل بمفاتن من ترى فيه كل جمال الكون الذي كحله ببهاء عينيه.

وبقصة قصيرة لا تخلو من عنصر التشويق والمفاجأة والصور الحسية المؤثرة جاءت مشاركة القاص علي الخليلي بعنوان دردشة في مقهى من خلال محاورة لطيفة بين شاب وصديقته في العمل التقاها في مقهى غير أن النهاية لم تتوج كما يريد ليستنتج أن السعادة تكون بالرضا والقناعة لا بالإكراه.

وختمت الأمسية الشاعرة هناء يزبك بقصائد وجدانية بعنوان تقاسيم الثواني واللحظة السكرى، وفي قصديتها الوطنية مدائن التيه تعبر عن لواعج أنثى أضناها ما تعرض له الوطن من شدائد تجلت بعذابات الغربة والغدر غير أن الأمل رافق كل لحظة من لحظات انتصاراته المبشرة بالخير والغد الأجمل.

حضر الأمسية التي قدم لها رئيس نادي أصدقاء كتاب حمص الأديب راتب إدريس جمهور من المثقفين وأعضاء فرع اتحاد الكتاب وأعضاء المنتدى الثقافي الفلسطيني بحمص.

حنان سويد

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