الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد.

ويكون الجو ليلاً بارداً وخاصة على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…