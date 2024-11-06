SCS-NET
الشريط الإخباري

الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

2024-11-06

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد.

ويكون الجو ليلاً بارداً وخاصة على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق22 / 10
المنطقة الجنوبية23 / 11
المرتفعات الجبلية16 / 2
المنطقة الوسطى22 / 11
المنطقة الساحلية26 / 17
المنطقة الشمالية21 / 11
منطقة الجزيرة21 / 9
المنطقة الشرقية22 / 11
منطقة البادية21 /12

انظر ايضاً

غداً.. الحرارة أدنى من معدلاتها مع فرصة لهطل زخات رعدية في بعض المناطق

دمشق-سانا توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved