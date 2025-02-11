المجلس الأعلى للتعليم التقاني: تشكيل لجنة فنية لاتخاذ المعاهد التقانية ‏مراكز إنتاجية

دمشق-سانا‏

وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على تشكيل لجنة فنية متخصصة بهدف ‏تفعيل القانون الذي يمكن المعاهد التقانية من العمل كمراكز إنتاجية، ودراسة ‏مقترحات المعاهد بإحداث مراكز إنتاج وانسجام تلك المراكز مع اختصاص ‏المعاهد بحيث لا تؤثر على سير العملية التعليمية فيها.‏

وأقر المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بسام حسن وزير التعليم ‏العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير القيد إلى الكليات التطبيقية من حملة ‏الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بعد التوجه بأن تكون مدخلات الكليات ‏التطبيقية من حملة الثانوية العامة المهنية مئة بالمئة.‏

وناقش المجلس خلال الاجتماع واقع التعليم التقاني في المعاهد والكليات ‏التطبيقية والآليات التنفيذية لبرنامج التعليم التقاني وآفاق تطويره، وعدداً من ‏المواضيع التعليمية والإدارية.‏

وأكد الوزير حسن أهمية التعليم التقاني ودور مخرجاته في سوق العمل و‏لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للتعليم ‏التقاني في رسم السياسات العامة وتحديد المسارات والخطط اللازمة في ‏برنامج عمل التعليم التقاني.‏

ولفت حسن إلى ضرورة التطوير المستمر للخطط والمناهج بما يتناسب مع ‏احتياجات السوق وتفعيل الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى ‏ضرورة استثمار الخبرات والتجهيزات الموجودة في المعاهد من خلال إقامة ‏الدورات التدريبية والأعمال الإنتاجية وتقديم المهارات والخبرات التأهيلية ‏التخصصية.‏

وشدد الوزير حسن على التقيد بقرارات المجلس المتعلقة بشؤون الطلاب ‏والعملية الامتحانية وضرورة الالتزام من إدارات المعاهد بما يضمن مصلحة ‏الطلبة والعملية التعليمية. ‏

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency