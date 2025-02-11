المجلس الأعلى للتعليم التقاني: تشكيل لجنة فنية لاتخاذ المعاهد التقانية ‏مراكز إنتاجية

دمشق-سانا
وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على تشكيل لجنة فنية متخصصة بهدف تفعيل القانون الذي يمكن المعاهد التقانية من العمل كمراكز إنتاجية، ودراسة مقترحات المعاهد بإحداث مراكز إنتاج وانسجام تلك المراكز مع اختصاص المعاهد بحيث لا تؤثر على سير العملية التعليمية فيها.
وأقر المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بسام حسن وزير التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير القيد إلى الكليات التطبيقية من حملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بعد التوجه بأن تكون مدخلات الكليات التطبيقية من حملة الثانوية العامة المهنية مئة بالمئة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع واقع التعليم التقاني في المعاهد والكليات التطبيقية والآليات التنفيذية لبرنامج التعليم التقاني وآفاق تطويره، وعدداً من المواضيع التعليمية والإدارية.
وأكد الوزير حسن أهمية التعليم التقاني ودور مخرجاته في سوق العمل ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للتعليم التقاني في رسم السياسات العامة وتحديد المسارات والخطط اللازمة في برنامج عمل التعليم التقاني.
ولفت حسن إلى ضرورة التطوير المستمر للخطط والمناهج بما يتناسب مع احتياجات السوق وتفعيل الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى ضرورة استثمار الخبرات والتجهيزات الموجودة في المعاهد من خلال إقامة الدورات التدريبية والأعمال الإنتاجية وتقديم المهارات والخبرات التأهيلية التخصصية.
وشدد الوزير حسن على التقيد بقرارات المجلس المتعلقة بشؤون الطلاب والعملية الامتحانية وضرورة الالتزام من إدارات المعاهد بما يضمن مصلحة الطلبة والعملية التعليمية.
هيلانه الهندي
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