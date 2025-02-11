استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية شمال رام الله

القدس المحتلة-سانا

استُشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية شمال رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً نفذ عملية دهس على مدخل مستوطنة “شيلو” المقامة على الأراضي الفلسطينية شمال رام الله، ما أدى لإصابة مستوطنين إسرائيليين قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه ويتركوه ينزف، كما منعوا طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإنقاذه، ما أسفر عن استشهاده.

إلى ذلك عززت قوات الاحتلال انتشارها العسكري في رام الله وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين على الطريق الرابط بين نابلس ورام الله.

وكان قتل 6 جنود إسرائيليين وأصيب 50 آخرون بجروح خطيرة جراء عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية في الـ 27 من الشهر الفائت بـ “تل أبيب”، ما أدى لاستشهاد منفذها.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي عشرات العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

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