إصابة فلسطينية جراء اعتداء قوات الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

أصيبت فلسطينية اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال عززت من انتشارها العسكري في مدينة جنين وسط إطلاق وابل من الرصاص، ما أدى لإصابة امرأة برصاصة في الظهر، فيما استمرت جرافاتها بتدمير البنية التحتية والممتلكات وخاصة في البلدة القديمة من المدينة، تزامناً مع تواصل تحليق مكثف للطيران المسيّر في سماء المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في مخيم جنين وأحرقت عدداً منها واعتقلت شاباً، ودمرت أجزاءً واسعة من شوارعه ومداخله، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة ومخيمها، كما داهمت بلدة برقين جنوب غرب المدينة.

وكان استشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على بلدة قباطية جنوب جنين، ليرتفع عدد شهداء جنين منذ أمس إلى 6، أربعة منهم في البلدة، واثنان في قرية مثلث الشهداء القريبة.

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