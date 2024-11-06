بيسكوف: لم نتدخل في الانتخابات الأمريكية والعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوى لها

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة حالياً في أدنى مستوياتها عبر التاريخ وأنه من المستحيل أن تنحدر أكثر.

واعتبر بيسكوف حسب وكالة نوفوستي أنه من المستحيل عملياً أن تتفاقم العلاقات بين موسكو وواشنطن أكثر مما هي عليه حالياً، وأن ما سيحدث لاحقاً سيعتمد على تصرفات القيادة الأمريكية المقبلة.

ونفى بيسكوف الاتهامات لجهة تدخل بلاده بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وقال: “لم نتدخل ولا نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأحد وفي هذه الحالة نحن حازمون للغاية في الدفاع عن مصالحنا من حيث عدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.

ورأى بيسكوف أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا وأن هذا الأمر سيتضح بعد تنصيب رئيس الولايات المتحدة الجديد.

وتعليقاً على نتائج الانتخابات الأمريكية أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وستدافع بحزم عن المصالح الوطنية الروسية.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشددة على أن شروط موسكو لم تتغير ومعروفة جيداً لواشنطن.

وفاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بمنصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بحصوله على 277 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

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