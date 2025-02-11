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الفتوة يتعادل مع الشعلة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

2024-11-06

السويداء-سانا

تعادل فريق الفتوة مع الشعلة سلباً في المباراة التي جمعتهماعلى أرض الملعب البلدي في السويداء، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتختتم الجولة الثانية غداً بلقاء الوحدة والشرطة على أرض ملعب الجلاء بدمشق.

وكانت الجولة الثانية انطلقت يوم الجمعة الفائت، حيث أقيمت ثلاث مباريات انتهت بفوز حطين على جبلة بهدف دون رد والكرامة على الجيش بهدفين مقابل هدف، وتعادل الاتحاد أهلي حلب مع الطليعة بهدف لمثله وتشرين مع الوثبة بالنتيجة ذاتها في لقائهما السبت الماضي.

محمد الرحيل

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