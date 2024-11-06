قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً وتهدم منزلاً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً، وهدمت منزلاً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في نابلس ورام الله وطولكرم الخليل وبلدة دورا جنوبها ومخيم قلنديا في القدس، واعتقلت 12 فلسطينياً بينهم جريح، كما اقتحمت قرية التواني بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل برفقة عدد من الجرافات وهدمت منزلاً.

من جهة أخرى، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من الظروف الكارثية التي تعانيها الأسيرات يوميا في معتقل الدامون، حيث يتعرضن للتنكيل والتعذيب اليومي مع الحرمان من العلاج والزيارة ومن الحصول على أغطية وملابس شتوية، إضافة لسياسة التجويع التي أدت لإصابتهن بأمراض متعددة.

وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال من ظروف مأساوية، مشيرة إلى أن الاحتلال يهدف من ممارساته هذه إلى القتل المعنوي والجسدي العمد، مطالبة جميع الجهات الحقوقية والقانونية الدولية وخاصة تلك المعنية بقضايا المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

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