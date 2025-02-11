الوفد السوري يشارك في جلسات حوارية للمنتدى الحضري العالمي في ‏القاهرة

القاهرة-سانا‏

بمشاركة سورية، يتابع المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي يعقده ‏برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” في العاصمة المصرية القاهرة ‏أعماله اليوم، بجلسة حوارية خاصة بعنوان “تعزير القدرة على الصمود من ‏خلال حقوق الإسكان والأراضي والملكية في الدول العربية المتأثرة ‏بالأزمات”. ‏

وتناول العرض المقدم من الوفد السوري خلال الجلسة التي ترأستها الممثلة ‏الإقليمية لبرنامج “موئل” في الدول العربية رانيا هدية موضوعين، أحدهما ‏بعنوان “إستراتيجيات خطة التعافي الحضري في الجمهورية العربية ‏السورية” قدمه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي، فيما حمل ‏الآخر عنوان “الخطط والإجراءات المحلية لتقييم الأضرار وتعويض ‏المتضررين وحماية الملكية” قدمه مدير المجالس والتنمية المحلية في الوزارة ‏المهندس خالد الخضر.‏

وفي نهاية الجلسة الحوارية جال الوفد السوري على بعض قاعات المنتدى ‏للاطلاع على التجارب والحالات المعروضة والأفكار المطروحة من الدول ‏المشاركة فيه.‏

وكانت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى ‏الحضري العالمي انطلقت ‏بمشاركة سورية في الرابع من الشهر الجاري، وتستمر لغاية الثامن منه، حيث ‏يترأس الوفد السوري المشارك وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي، وممثلون عن ‏الوزارة، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.‏

مدا علوش

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