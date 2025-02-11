الوفد السوري يشارك في جلسات حوارية للمنتدى الحضري العالمي في ‏القاهرة

القاهرة-سانا
بمشاركة سورية، يتابع المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” في العاصمة المصرية القاهرة أعماله اليوم، بجلسة حوارية خاصة بعنوان “تعزير القدرة على الصمود من خلال حقوق الإسكان والأراضي والملكية في الدول العربية المتأثرة بالأزمات”.
وتناول العرض المقدم من الوفد السوري خلال الجلسة التي ترأستها الممثلة الإقليمية لبرنامج “موئل” في الدول العربية رانيا هدية موضوعين، أحدهما بعنوان “إستراتيجيات خطة التعافي الحضري في الجمهورية العربية السورية” قدمه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي، فيما حمل الآخر عنوان “الخطط والإجراءات المحلية لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين وحماية الملكية” قدمه مدير المجالس والتنمية المحلية في الوزارة المهندس خالد الخضر.
وفي نهاية الجلسة الحوارية جال الوفد السوري على بعض قاعات المنتدى للاطلاع على التجارب والحالات المعروضة والأفكار المطروحة من الدول المشاركة فيه.
وكانت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي انطلقت بمشاركة سورية في الرابع من الشهر الجاري، وتستمر لغاية الثامن منه، حيث يترأس الوفد السوري المشارك وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي، وممثلون عن الوزارة، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.
مدا علوش
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