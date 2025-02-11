أجنحة الشام للطيران حاضرة في الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد ‏

شنغهاي-سانا‏

تشارك شركة أجنحة الشام للطيران في معرض الصين الدولي للاستيراد “سي أي إي 2024” ضمن الجناح ‏السوري “القاعة 5-2” إلى جانب وزارة السياحة وعدد من مكاتب وشركات السياحة السورية.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن مشاركتها في المعرض الذي افتتح أمس الثلاثاء على ‏أرض مدينة المعارض والمؤتمرات في المدينة الاقتصادية شنغهاي في الصين بمشاركة أكثر من 3500 عارض من مختلف أنواع الاختصاصات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية من نحو 129 دولة في ‏العالم تأتي إيماناً منها بأهمية سوق الصين بشكل خاص وأسواق الشرق الأقصى بشكل عام وللتعريف عن ‏الشركة ووجهاتها وخدماتها المتعلقة بنقل المسافرين وشحن البضائع جواً وإمكانية ربط هذه الدول مع ‏سورية حيث يتنامى الطلب وتتواجد الفرص الكامنة في هذه الأسواق.

وأشارت الشركة إلى أنها دأبت في الفترات الماضية على التواجد في مختلف المعارض والمؤتمرات الدولية ‏والإقليمية رغبةً منها في توسيع نطاق رحلاتها ونشاطاتها إلى وجهات جديدة مختلفة تخدم الاقتصاد الوطني ‏إضافةً لدورها بالتعريف في هذه الملتقيات بشكل دائم عن المنتج السياحي السوري الذي يعتبر من أهم ‏عناصر الجذب لما يتمتع به من تنوع تاريخي وثقافي وطبيعي تشهد له الدول قاطبة.

ولفتت الشركة إلى أن مشاركتها في المعرض كانت لافتةً للكثير من المهتمين بمجال السفر والسياحة و ‏الشحن الجوي، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن إستراتيجية متكاملة على المدى القريب والبعيد لتحقيق المتطلبات ‏والاحتياجات المتزايدة في سوق السفر مع استمرار التزامها بمعايير الجودة والسلامة والأمان.

وكانت فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بدورته السابعة التي تستمر ‏لغاية العاشر من شهر تشرين ‏الثاني الجاري انطلقت أمس بمشاركة سورية حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة ‏دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ‏وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ‏المشاركة ‏السورية لأول مرة ضمن فعاليات هذا المعرض، بجناح تبلغ مساحته 132 ‏متراً مربعاً، يضم ‏ممثلين من القطاعين العام والخاص وبمشاركة وزارة السياحة، حيث يتوافد آلاف الزوار والمهتمين لزيارة ‏هذا الحدث الاقتصادي كل عام.‏

مهران معلا

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