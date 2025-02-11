أجنحة الشام للطيران حاضرة في الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد ‏

شنغهاي-سانا
تشارك شركة أجنحة الشام للطيران في معرض الصين الدولي للاستيراد “سي أي إي 2024” ضمن الجناح السوري “القاعة 5-2” إلى جانب وزارة السياحة وعدد من مكاتب وشركات السياحة السورية.
وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن مشاركتها في المعرض الذي افتتح أمس الثلاثاء على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات في المدينة الاقتصادية شنغهاي في الصين بمشاركة أكثر من 3500 عارض من مختلف أنواع الاختصاصات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية من نحو 129 دولة في العالم تأتي إيماناً منها بأهمية سوق الصين بشكل خاص وأسواق الشرق الأقصى بشكل عام وللتعريف عن الشركة ووجهاتها وخدماتها المتعلقة بنقل المسافرين وشحن البضائع جواً وإمكانية ربط هذه الدول مع سورية حيث يتنامى الطلب وتتواجد الفرص الكامنة في هذه الأسواق.
وأشارت الشركة إلى أنها دأبت في الفترات الماضية على التواجد في مختلف المعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية رغبةً منها في توسيع نطاق رحلاتها ونشاطاتها إلى وجهات جديدة مختلفة تخدم الاقتصاد الوطني إضافةً لدورها بالتعريف في هذه الملتقيات بشكل دائم عن المنتج السياحي السوري الذي يعتبر من أهم عناصر الجذب لما يتمتع به من تنوع تاريخي وثقافي وطبيعي تشهد له الدول قاطبة.
ولفتت الشركة إلى أن مشاركتها في المعرض كانت لافتةً للكثير من المهتمين بمجال السفر والسياحة و الشحن الجوي، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن إستراتيجية متكاملة على المدى القريب والبعيد لتحقيق المتطلبات والاحتياجات المتزايدة في سوق السفر مع استمرار التزامها بمعايير الجودة والسلامة والأمان.
وكانت فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بدورته السابعة التي تستمر لغاية العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري انطلقت أمس بمشاركة سورية حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، المشاركة السورية لأول مرة ضمن فعاليات هذا المعرض، بجناح تبلغ مساحته 132 متراً مربعاً، يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص وبمشاركة وزارة السياحة، حيث يتوافد آلاف الزوار والمهتمين لزيارة هذا الحدث الاقتصادي كل عام.
مهران معلا
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