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الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-11-06

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهطلت أمطار متفرقة في عدد من المحافظات، حيث سجلت في محافظة حماة… بأفاميا وعين الكروم 1 مم والكريم 2 مم.

وفي محافظة طرطوس… سجلت 16 مم.

وفي محافظة اللاذقية… سجلت في المزيرعة والحفة 10 مم وبوقا 16 مم والبهلولية 3 مم ومطار الباسل 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

 الأربعاءالخميسالجمعة
دمشق22 / 921 / 1021 / 10
القنيطرة22 / 821 / 921 / 9
 درعا23 / 923 /1022 / 10
السويداء22 / 821 / 921  / 9
حمص23 / 922 / 1023 / 10
حماة24 / 1123 / 1224 / 12
الحسكة21 / 822 / 722 / 7
اللاذقية26 / 1526 / 1525 / 14
طرطوس27 / 1527 / 1527 / 14
حلب21 / 1121 / 1122 / 10
إدلب21 / 921 / 1022 / 10
دير الزور22 /  1022 / 1123 / 11
الرقة21 / 921 / 1022 / 10

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