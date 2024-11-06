السفارة الروسية في واشنطن: الاتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية مجرد افتراءات

واشنطن-سانا

وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن الاتهامات بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها مجرد افتراءات خبيثة وكذبة أخرى.

ونقلت سبوتنيك عن السفارة قولها في بيان اليوم: “إن هذه الادعاءات مجرد كذبة أخرى، حيث لم يقدم أي من المسؤولين الأمريكيين أدلة تثبت صحة هذه القصة التي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام”.

وأضاف البيان: “إن كل التلميحات حول “المؤامرات الروسية” هي افتراءات خبيثة تم اختراعها للاستخدام في الصراع السياسي الداخلي الدائر بالولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام تقع قبل كل انتخابات في حالة هستيرية بشأن التضليل والتدخل الروسي، وهو ما أصبح بالفعل تقليداً سيئاً.

وجاء بيان السفارة تعليقاً على بيان للمخابرات الأمريكية اتهم موسكو بتوزيع مقاطع فيديو ملفقة حول الانتهاكات الانتخابية في الولايات المتحدة.

ونفت روسيا مراراً الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الشؤون الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.

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