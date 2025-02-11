التجاري السوري: رفع مدة صلاحية البطاقات المصرفية إلى 4 سنوات

دمشق-سانا

أعلن التجاري السوري رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة ‏عنه إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات.‏

وأوضح المصرف في بيان له أنه بدأ تطبيق هذا القرار عند تجديد البطاقة ‏المصرفية المنتهية صلاحيتها من بداية شهر تشرين الثاني الجاري، وكذلك في ‏حال تقديم طلب للحصول على حساب بطاقة دفع إلكتروني ستكون البطاقة ‏لهذا الحساب سارية حتى 4 سنوات من تاريخ إصدارها.‏

وبين المصرف أنه يقوم بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها ‏وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة. ‏

وذكر المصرف أن تاريخ الانتهاء المكتوب على البطاقة يشير إلى الشهر ‏والعام، وتكون الصلاحية ممتدة إلى نهاية الشهر المدون على البطاقة، وبالتالي ‏في حال كانت البطاقة تحمل على سبيل المثال تاريخ انتهاء في شهر نيسان ‏فإن ذلك يعني أنها صالحة إلى نهايته، وتنتهي بمجرد دخول شهر أيار لذا ‏ينبغي على صاحب البطاقة الإبقاء على رصيد في حساب البطاقة قبل شهر ‏من انتهاء صلاحيتها بقيمة 15 ألف ليرة سورية لقاء رسوم إصدار البطاقة ‏الجديدة.‏