استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، ليرتفع عدد شهداء البلدة منذ أمس إلى 6.

وذكرت وكالة وفا أن شاباً 22 عاماً استشهد فجر اليوم في مستشفى الرازي بجنين متأثراً بإصابته أمس، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة كان يستقلها مع شابين آخرين استشهدا على الفور.

واستشهد أمس 5 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، واثنان في طوباس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وباستشهاد الشبان الثمانية، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 775 شهيداً، بينهم 167 طفلاً.

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