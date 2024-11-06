المقاومة اللبنانية: لا أحد في هذا العالم يستطيع أن يلوي ذراع حزب الله حتى لو استمرت الحرب 40 عاماً

بيروت-سانا

بث الإعلام الحربي في المقاومة الوطنية اللبنانية، شريط فيديو بمشاهد من عملية استهداف المقاومة مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة تضمن رسالة من “رجال المقاومة في الميدان”، إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

تقول الرسالة: إن السلاح موجود وكثير، السلاح ملقم والصواريخ موجهة في انتظار أوامر قيادة المقاومة ولا يرهبنا لا عدو إسرائيلي، ولا طاغوت أميركي.

وأكدت الرسالة أن أحداً في هذا العالم لا يستطيع أن يلوي ذراع شباب حزب الله ورجاله حتى لو استمرت الحرب 40 عاماً، مضيفة: “نقول لهم كيدوا كيدكم، واسعوا سعيكم، واجمعوا شملكم، فنحن سندك معاقلكم، وسنأخذ إسرائيل إلى الهاوية بأيدي رجال حزب الله، بإذن الله”.

وخاطبت الرسالة شعب لبنان المقاوم والصامد، والنازحين والنساء والأطفال والشيوخ من رجال حزب الله، قائلة: “أنتم شركاؤنا في الجهاد وبالفتح وبإلحاق الهزيمة بهذا العدو المتغطرس الذي طغى وقتل في غزة الأبرياء، واليوم يقتل الأبرياء والأطفال في لبنان.

فأهدافه العسكرية نفدت، وأهدافنا وصواريخنا ما زالت كثيرة، وخياراتنا كثيرة، وبيننا وبينكم الليالي والميدان والساح”.

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