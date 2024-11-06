إصابة عدة أشخاص جراء حريق في مطعم بروستد القصور بمساكن برزة

دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق مساء اليوم حريقاً نشب ضمن مطعم في منطقة ‏مساكن برزة بدمشق.‏

وبين قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري لمراسلة سانا أنه وفور تلقي ‏بلاغاً بنشوب حريق ضمن مطعم بروستد القصور بمنطقة مساكن برزة ‏بدمشق توجهت زمرة من فوج إطفاء وإنقاذ دمشق إلى المكان وعملت على ‏إخماد الحريق.‏

وأوضح العميد عميري أنه نتج عن الحريق عدة إصابات بشرية تم إسعافهم ‏للمشفى قبل وصول الزمرة للمكان، مشيراً إلى أن سبب الحريق تسرب الغاز ‏ضمن مكنة الفروج.‏

رحاب علي

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