إصابة عدة أشخاص جراء حريق في مطعم بروستد القصور بمساكن برزة

دمشق-سانا
أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق مساء اليوم حريقاً نشب ضمن مطعم في منطقة مساكن برزة بدمشق.
وبين قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري لمراسلة سانا أنه وفور تلقي بلاغاً بنشوب حريق ضمن مطعم بروستد القصور بمنطقة مساكن برزة بدمشق توجهت زمرة من فوج إطفاء وإنقاذ دمشق إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.
وأوضح العميد عميري أنه نتج عن الحريق عدة إصابات بشرية تم إسعافهم للمشفى قبل وصول الزمرة للمكان، مشيراً إلى أن سبب الحريق تسرب الغاز ضمن مكنة الفروج.
رحاب علي
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