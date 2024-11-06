أجنحة الشام للطيران: للمرة الأولى من مطار حلب.. رحلات كل يوم خميس إلى اسطنبول والقاهرة

دمشق-سانا

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن بدئها بتسيير رحلات جوية للمرة الأولى من مطار حلب الدولي إلى وجهات دولية جديدة.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها ستسير رحلات من مطار حلب الدولي للمرة الأولى اعتباراً من الـ 14 من شهر تشرين الثاني الجاري كل خميس من كل أسبوع إلى اسطنبول والقاهرة مروراً بمطار الكويت الدولي.

ودعت الشركة المسافرين الراغبين بمعرفة مواعيد الرحلات للاتصال على الرقم 0119211.

وكانت أعلنت الشركة مؤخراً عن تسييرها رحلتين جديدتين ‏أسبوعياً من مطار ‏دمشق الدولي إلى كل من اسطنبول والقاهرة مروراً بمطار الكويت ‏اعتباراً من بداية ‏شهر تشرين الثاني الجاري وتوافر الحجز “ذهاباً وإياباً” على رحلتها ‏الأسبوعية من مطار دمشق الدولي إلى مطار اسطنبول.

مهران معلا

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