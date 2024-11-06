الصحة اللبنانية: 15 شهيداً في مجزرة جديدة للعدو الإسرائيلي بقصفه منزلاً في بلدة برجا

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة استشهاد 15 شخصاً في حصيلة أولية لمجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي بقصفه منزلاً في بلدة برجا في محافظة جبل لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قوله في بيان إن غارة العدو الإسرائيلي على برجا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً.

لافتاً إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

وفي سياق تقريره اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الإسرائيلي أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3013 شهيداً و13553 جريحاً.

وأوضح المركز أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس أسفرت عن 11 شهيداً و 61 جريحاً ما يرفع إجمالي الشهداء إلى 3013 والجرحى إلى 13553.

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