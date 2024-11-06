رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي يقيل وزير حربه

القدس المحتلة-سانا

أقال رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير حربه يوآف غالانت، وعين بدلاً منه وزير الخارجية، في حين استولى “جدعون ساعر” على منصب وزير الخارجية في حكومة الاحتلال المتطرفة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال “نتنياهو” لدى إعلانه القرار الليلة: “إن الثقة بيني وبين “غالانت” كسرت خلال الأشهر الأخيرة، كما أن هناك فجوات كبيرة في إدارة الحرب”، في حين رأت هيئة عائلات أسرى الاحتلال في قطاع غزة أن إقالة “غالانت” هي استمرار لجهود “نتنياهو” لعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن هذا الإجراء يأتي كمحاولة لمنع إسقاط حكومة “نتنياهو”، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت الطرق في محيط منزله وعززت من انتشار قواتها على خلفية الدعوات للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد قراراته.

يذكر أن الائتلاف المتطرف لحكومة كيان الاحتلال أجرى محاولات عدة لرأب الصدع بين مكوناته على مدار عام من العدوان المتواصل على قطاع غزة وفشله بتحقيق أياً من أهدافه المعلنة، إضافة إلى نجاح المقاومة اللبنانية في إفشال مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار مذكرتي اعتقال ضد “نتنياهو” و”غالانت” على خلفية ارتكابهما جرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده تعد مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة بسبب مواصلتها انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين وخاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة.

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