قراءات قصصية في ثاني أيام مهرجان القصة القصيرة السنوي

طرطوس-سانا

ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القصة القصيرة السنوي الذي يستضيفه المركز العربي بمدينة طرطوس أقيمت أمسية تضمنت قراءات قصصية لأربعة أدباء قرؤوا خلالها نصوصاً اجتماعية ونفسية وساخرة.

الأمسية القصصية التي قدمتها الأديبة نجود حسين قرأت في بدايتها الأديبة فايزة الداوود قصة اجتماعية بعنوان “السيد قاف”، أما الأديب مفيد أحمد فأبرز في قصته الساخرة “مطار عكرمة الجديدة” المفارقة الطريفة عن شخص يعمل على اختراع طائرة ومحاولته جعلها تطير بينما تخرق طائرة حديثة جدار الصوت فوق رأسه في سماء المدينة ومع ذلك يبقى مصراً على إكمالها رغم التباين التقني بينهما في رسالة لإرادة التحدي والإصرار التي توصل صاحبها لإنجاز عمله أيّاً يكن.

الأديب علي ديبة اختار القصة القصيرة جداً ليقرأ ثلاث قصص من هذا الجنس الأدبي اتخذت شكل دراسات اجتماعية نقدية غير مباشرة ورأى أن القصة القصيرة يجب أن تكون قصة المنبر تتصف بالاختصار المعبّر بكلماته مع قدرتها على إيصال المعنى.

أما قصة “قطرة دماء” فهي قصة للأديبة صفا حسين وهي قصة اجتماعية ساخرة تحدثت فيها عن صاحب مكتبة يروي ما آلت إليه حال العمل الثقافي وامتناع الكثيرين عن اقتناء الكتب حتى إنها أصبحت لدى البعض تستخدم لأشياء أخرى غير القراءة وأشارت إلى التباين في آراء الناس ونظرتهم للثقافة وادعائها مع غيابهم عن معظم الأنشطة ثقافية ذات المحتوى القيّم.

فاطمة حسين

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