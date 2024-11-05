محافظة ريف دمشق تكرم رجال الإطفاء المشاركين في إخماد الحرائق‏ بريف ‏اللاذقية

ريف دمشق-سانا ‏

كرمت محافظة ريف دمشق رجال الإطفاء الذين شاركوا على مدار 3 أيام في إخماد ‏الحرائق التي نشبت في مناطق متفرقة بريف اللاذقية قبل أيام.‏

محافظ ريف دمشق أحمد خليل نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال إطفاء المحافظة وتحليهم بالمسؤولية العالية حين اندفعوا بكل صدق وإخلاص لمؤازرة ‏جهود زملائهم في محافظة اللاذقية بإخماد الحرائق إلى أن تمت السيطرة عليها بشكل ‏كامل، مؤكدا أنهم نموذج يحتذى في الشجاعة والتفاني في ‏العمل وسرعة الأداء.‏

من جانبهم أعرب رجال الإطفاء المكرمون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين ‏أنهم سيبقون على جهوزية كاملة للقيام بواجبهم الوطني وتأدية المهام التي توكل إليهم ‏بكل أمانة وإخلاص.‏

وكانت محافظة ريف دمشق أرسلت 8 سيارات إطفاء كاملة الجهوزية مع ‏فريقها ‏لمؤازرة محافظة اللاذقية في إخماد الحرائق.‏

سفيرة إسماعيل

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