محافظة ريف دمشق تكرم رجال الإطفاء المشاركين في إخماد الحرائق‏ بريف ‏اللاذقية

ريف دمشق-سانا
كرمت محافظة ريف دمشق رجال الإطفاء الذين شاركوا على مدار 3 أيام في إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق متفرقة بريف اللاذقية قبل أيام.
محافظ ريف دمشق أحمد خليل نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال إطفاء المحافظة وتحليهم بالمسؤولية العالية حين اندفعوا بكل صدق وإخلاص لمؤازرة جهود زملائهم في محافظة اللاذقية بإخماد الحرائق إلى أن تمت السيطرة عليها بشكل كامل، مؤكدا أنهم نموذج يحتذى في الشجاعة والتفاني في العمل وسرعة الأداء.
من جانبهم أعرب رجال الإطفاء المكرمون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنهم سيبقون على جهوزية كاملة للقيام بواجبهم الوطني وتأدية المهام التي توكل إليهم بكل أمانة وإخلاص.
وكانت محافظة ريف دمشق أرسلت 8 سيارات إطفاء كاملة الجهوزية مع فريقها لمؤازرة محافظة اللاذقية في إخماد الحرائق.
سفيرة إسماعيل
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