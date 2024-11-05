توفير احتياجات العوائل السورية العائدة واللبنانية الوافدة محور لقاء محافظ ريف دمشق مع أهالي قرية بيت جن 

ريف دمشق-سانا‏

في إطار الوقوف على احتياجات العائلات السورية واللبنانية الوافدة إلى ريف دمشق أوعز محافظ ريف دمشق أحمد خليل بزيادة كميات الدقيق المخصصة للأفران وكمية المحروقات بما يلبي حاجات الأسر الوافدة.

واستعرض المحافظ خلال لقائه أهالي ووجهاء قرية بيت جن اليوم بحضور ‏ممثلي عدد من المنظمات الدولية والهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية ‏للتنمية سبل تأمين إقامتهم ومتابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية والوضع التعليمي ‏لأبنائهم. ‏

وأشار خليل إلى جولته ‏أمس إلى قرية بيت جن ومدينة الزبداني ولقائه بالعائلات السورية العائدة إلى مدنها ‏وقراها وبالعائلات اللبنانية التي وفدت إلى هذه المناطق، بهدف الاطلاع على مطالبهم ‏وحاجاتهم الإغاثية الضرورية وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لهم.‏

ولفت المحافظ إلى ضرورة تفعيل دور ‏المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية بصورة أكبر في هذه المناطق ومساندة الجهود ‏الحكومية في تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الصحية والإغاثية لهم وفق الأولويات ‏والإمكانيات المتوفرة بما يضمن اندماج هذه الأسر في حياتهم اليومية ويسهل عودتهم ‏إلى أعمالهم وأراضيهم وتحقيق الاستقرار لهم.

سفيرة اسماعيل

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