غروب الشمس في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة… وزير الإسكان يعرض الجهود لتأمين السكن الملائم
2024-11-05
سورية تشارك في مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بالكويت
2024-11-05
على هامش المنتدى الحضري العالمي… الوزير علي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة “موئل” سبل التعاون المشترك
2024-11-05
بحضور سانا… جولة إعلامية في مقاطعة “شانسي” للتعرف على جهود الصين في الحفاظ على المعالم الأثرية
2024-11-05
انعقاد الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمشاركة سورية
2024-11-04
الوزير السيد يبحث مع نائب رئيس جامعة بياتيغورسك الروسية دور الجامعات في الحفاظ على المجتمع
2024-11-04
باحثة سورية تفوز بالمرتبة الثانية في جائزة الجامعة العربية للقانون والقضاء
2024-11-02
محليات
محافظة ريف دمشق تكرم رجال الإطفاء المشاركين في إخماد الحرائق بريف اللاذقية
2024-11-05
توفير احتياجات العوائل السورية العائدة واللبنانية الوافدة محور لقاء محافظ ريف دمشق مع أهالي قرية بيت جن
2024-11-05
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة للعام 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
2024-11-05
مجلس الوزراء: مناقشة وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشق الاقتصادي والخدمي والتعليمي
2024-11-05
إعادة تأهيل مركز حركة انطلاق النقل الداخلي بمدينة دير الزور
2024-11-05
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 31 مم في ريف حماة
2024-11-05
الحرارة حول معدلاتها وأمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة
2024-11-05
رياضة
فوز السلمية على عمال السويداء في دوري كرة القدم للسيدات
2024-11-05
الممثلية التجارية الروسية في سورية تقيم ماراثونا رياضيا احتفاء بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
2024-11-04
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه على إسبانيول
2024-11-03
اختتام طواف دروب تشرين الدولي الرابع باللاذقية
2024-11-03
اختتام دورة التدريب والتحكيم برياضة الكيوكوشنكاي
2024-11-03
مانشستر سيتي يخسر صدارة الدوري الإنكليزي
2024-11-02
ليفربول يتصدر الدوري الإنكليزي عقب فوزه على ضيفه برايتون
2024-11-02
اقتصاد
زراعة حمص: أكثر من 33 ألف هكتار خطة زراعة القمح للموسم القادم
2024-11-05
يعكس قصص نجاح وعمل… 60 مشاركاً في بازار أفكار بحمص
2024-11-05
بإنتاج يقدر بـ 18500 طن.. انتهاء قطاف محصول القطن بالحسكة
2024-11-05
بمشاركة سورية.. انطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد
2024-11-05
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2024-11-05
سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 15 ألف ليرة
2024-11-04
رئاسة مجلس الوزراء: تمديد استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات
2024-11-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة للعام 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
مجلس الوزراء: مناقشة وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشق الاقتصادي والخدمي والتعليمي
في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة… وزير الإسكان يعرض الجهود لتأمين السكن الملائم
سورية تشارك في مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بالكويت
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 31 مم في ريف حماة
وزارة الصحة: تقديم نحو 98 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان
بمشاركة سورية.. انطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد
وزارة التربية الفلسطينية: أكثر من 11900 طالب استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة
لبنان.. شهداء وجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق والبلدات
الحرارة حول معدلاتها وأمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة
غروب الشمس في بانياس
2024-11-05
تصوير: غدير محمود
غروب الشمس في مدينة بانياس
2024-11-05
shaza
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