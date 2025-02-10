17 شهيداً و86 جريحاً ضحايا اليوم الـ 396 لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 17 شهيداً و86 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب لليوم الـ 396 ارتفع إلى 43391 شهيداً و102347 جريحاً، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وخلال الساعات الأخيرة، ارتفع عدد الشهداء إلى 54 شهيداً بينهم 39 في شمال القطاع وحده، حيث استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد 8 وجُرح عدد آخر في قصف استهدف منزلاً خلف عيادة الفاخورة في المخيم، وسط قصف عنيف على محيط مسجد الشورى في منطقة تل الزعتر بالمخيم، فيما اُستُشهد وجُرح العشرات جراء قصف الاحتلال ثلاثة منازل قرب دوار الحلبي ومسجد العمري وقرب السوق في جباليا البلد.

وفي مدينة بيت لاهيا، استُشهد مُسنان أثناء نزوحهما القسري بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال للأهالي بالمدينة، وسط استمرار المناشدات لانتشال الشهداء والجرحى وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جرّاء قصف الطيران منزلاً قرب مفترق أبو الجديان بالمدينة.

وفي مدينة غزة شمال القطاع أيضاً، أُصيب فلسطيني بقصف الطيران المسيّر جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، في وقت قصف بالمدفعية وبالطيران منزلاً في محيط مدرسة عين جالوت بمنطقة حسن البنا في الحي.

أما وسط القطاع، فقد استُشهد فلسطيني وجُرح اثنان آخران جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار على المتواجدين في منطقة تبة النويري غرب مخيّم النصيرات، وسط قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف أرض المفتي والدعوة والمخيم الجديد شمال المخيم وأرض أبو معلا غربه.

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