المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير السيد يبحث مع نائب رئيس جامعة بياتيغورسك الروسية دور الجامعات في الحفاظ على المجتمع
2024-11-04
سورية تشارك في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في مصر
2024-11-03
غداً… انعقاد الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمشاركة سورية
2024-11-03
باحثة سورية تفوز بالمرتبة الثانية في جائزة الجامعة العربية للقانون والقضاء
2024-11-02
الاجتماع العالمي للتعليم 2024 يختتم أعماله في البرازيل بتوصيات تتعلق بأهمية الاستثمار في التعليم وتعزيز جودته
2024-11-02
ضمن فعاليات اجتماع التعليم العالمي.. الوفد السوري يشارك في جلسات عمل حول واقع التمويل والرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
2024-11-01
في اليوم الثاني لاجتماع التعليم العالمي… وزير التربية يقدم مداخلة حول مهارات العمل في التعليم المهني والفني
2024-11-01
محليات
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 31 مم في ريف حماة
2024-11-05
الحرارة حول معدلاتها وأمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة
2024-11-05
افتتاح المعرض السنوي للألبسة الجديدة والمستعملة بحلب
2024-11-04
المنسق المقيم للأمم المتحدة يطلق الخطة الأممية لاستراتيجية التعافي المبكر في سورية
2024-11-04
إعادة تشغيل محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة
2024-11-04
سورية تجدد مطالبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
2024-11-04
السباعي والقادري: مطالبات العمال ستجد المعالجة الصحيحة من خلال عمل حقيقي قريباً
2024-11-04
رياضة
الممثلية التجارية الروسية في سورية تقيم ماراثونا رياضيا احتفاء بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
2024-11-04
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه على إسبانيول
2024-11-03
اختتام طواف دروب تشرين الدولي الرابع باللاذقية
2024-11-03
اختتام دورة التدريب والتحكيم برياضة الكيوكوشنكاي
2024-11-03
مانشستر سيتي يخسر صدارة الدوري الإنكليزي
2024-11-02
ليفربول يتصدر الدوري الإنكليزي عقب فوزه على ضيفه برايتون
2024-11-02
المدينة الرياضية بدرعا تستعد لاستضافة مباريات فريق الشعلة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-02
اقتصاد
بمشاركة سورية.. انطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد
2024-11-05
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2024-11-05
سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 15 ألف ليرة
2024-11-04
رئاسة مجلس الوزراء: تمديد استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات
2024-11-04
استقرار أسعار الذهب عالمياً
2024-11-04
بخطة 2890 دونماً.. بدء زراعة الخضار الشتوية بالسويداء
2024-11-03
لافروف: دول بريكس وضعت توصيات لآليات الدفع البديلة عن الدولار
2024-11-03
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 31 مم في ريف حماة
وزارة الصحة: تقديم نحو 98 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان
بمشاركة سورية.. انطلاق معرض الصين الدولي للاستيراد
وزارة التربية الفلسطينية: أكثر من 11900 طالب استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة
لبنان.. شهداء وجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق والبلدات
الحرارة حول معدلاتها وأمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة
المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم
2024-11-05
2024-11-05
najwa
سابق
المقاومة الفلسطينية توقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين في كمائن عدة وتحقق إصابات مؤكدة كما تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدة ميثلون جنوب شرق المدينة
انظر ايضاً
المقاومة الفلسطينية توقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين في كمائن عدة وتحقق إصابات مؤكدة كما تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدة ميثلون جنوب شرق المدينة
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