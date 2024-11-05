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المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

2024-11-05

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المقاومة الفلسطينية توقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين في كمائن عدة وتحقق إصابات مؤكدة كما تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدة ميثلون جنوب شرق المدينة

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