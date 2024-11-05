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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

المقاومة الفلسطينية توقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين في كمائن عدة وتحقق إصابات مؤكدة كما تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدة ميثلون جنوب شرق المدينة

2024-11-05

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المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم

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