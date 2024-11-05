هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 31 مم في ريف حماة ‏

دمشق-سانا ‏

شهدت بعض المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة ‏سجل أعلاها 31 مم في الصبورة بريف حماة.‏

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن ‏نسب الهطل كانت كالتالي:‏

في حمص.. الناصرة 4 مم وقلعة الحصن 2.5 مم ومرمريتا 2 مم وشين 1 مم ‏والمخرم 1.5 مم.‏

في حماة.. الصبورة 31 مم وحماة المدينة 11 مم ووادي العيون 10 مم ومصياف ‌‏7 مم وربعو 2 مم وصوران وعين حلاقيم 1 مم والرصافة 5 مم والمحردة 4 مم ‏كفر زيتا 1.5 مم ، وفي الغاب عين الكروم 6 مم و أفاميا 5.5 مم والكريم 5 مم و السقيلبية 3.5 مم ‏وشطحة 3 مم.‏

في طرطوس .. صافيتا 11.5 مم والصفصافة 11 مم والقدموس 8.5 مم والشيخ ‏بدر 8 مم ومشتى الحلو 2 مم ودريكيش 6 مم وطرطوس المدينة 1.5 مم وبانياس ‏3 مم.‏

في اللاذقية .. صلنفة 1.4 مم والقرداحة 5 مم و الحفة 6 مم ‏ووادي قنديل 20.5 مم والقطيليبة 2.5 مم ومطار اللاذقية الدولي 15 مم واللاذقية ‏المدينة 8.5 مم والبهلولية 8 مم وبوقا 6.5 مم.‏

في الحسكة .. تل تمر 3.7 مم والحسكة المدينة 3.5 مم والعريشة 2 مم.‏

في دير الزور.. بلغت الهطولات في المدينة 2.6 مم. ‏

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