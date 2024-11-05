هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 31 مم في ريف حماة ‏

دمشق-سانا
شهدت بعض المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 31 مم في الصبورة بريف حماة.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:
في حمص.. الناصرة 4 مم وقلعة الحصن 2.5 مم ومرمريتا 2 مم وشين 1 مم والمخرم 1.5 مم.
في حماة.. الصبورة 31 مم وحماة المدينة 11 مم ووادي العيون 10 مم ومصياف 7 مم وربعو 2 مم وصوران وعين حلاقيم 1 مم والرصافة 5 مم والمحردة 4 مم كفر زيتا 1.5 مم ، وفي الغاب عين الكروم 6 مم و أفاميا 5.5 مم والكريم 5 مم و السقيلبية 3.5 مم وشطحة 3 مم.
في طرطوس .. صافيتا 11.5 مم والصفصافة 11 مم والقدموس 8.5 مم والشيخ بدر 8 مم ومشتى الحلو 2 مم ودريكيش 6 مم وطرطوس المدينة 1.5 مم وبانياس 3 مم.
في اللاذقية .. صلنفة 1.4 مم والقرداحة 5 مم و الحفة 6 مم ووادي قنديل 20.5 مم والقطيليبة 2.5 مم ومطار اللاذقية الدولي 15 مم واللاذقية المدينة 8.5 مم والبهلولية 8 مم وبوقا 6.5 مم.
في الحسكة .. تل تمر 3.7 مم والحسكة المدينة 3.5 مم والعريشة 2 مم.
في دير الزور.. بلغت الهطولات في المدينة 2.6 مم.
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