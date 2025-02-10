وسائل إعلام لبنانية: غارة لطيران العدو الإسرائيلي على محيط بلدة الكفور، ومدفعية العدو تقصف مدينة الخيام جنوب لبنان

الإثنين / 10 / 02 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً يونانيّاً رفيع المستوى
2025-02-09
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
2025-02-08
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً جزائرياً رفيع المستوى
2025-02-08
وزير الخارجية يؤكد لوفد من كوريا الجنوبية العمل لفتح صفحة جديدة
2025-02-07
أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع ماكرون ضرورة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل
2025-02-07
الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة بروكسل
2025-02-07
الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من الجمهورية السلوفينية
2025-02-06
محليات
وزير الاتصالات: نعمل على رؤية تشاركية مع القطاع الخاص لتقديم خدمة جيدة
2025-02-10
الدفاع المدني يقدم أكثر من 24 ألف خدمة خلال الشهرين الماضيين
2025-02-09
رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة في أحياء حلب الشرقية
2025-02-09
مؤسّسة “E_CLEAN” تبدأ حملة تنظيف لجميع شوارع مدينة طرطوس
2025-02-09
وزير الموارد المائية من السويداء: تقديم الدعم اللازم لتحسين واقع المياه بالمحافظة
2025-02-09
مبادرة لطلبة درعا الجامعيين لتوزيع الورود على عناصر الأمن العام
2025-02-09
تحديد تعرفة ركوب باصات النقل الداخلي في عدة محافظات بـ2000 ليرة سورية
2025-02-09
رياضة
اتحاد الجمباز يقيم مهرجاناً رياضياً للفئات العمرية الصغيرة
2025-02-09
الريال وأتلتيكو يتعادلان في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-02-09
شتوتغارت يقتنص ثلاث نقاط غالية من ملعب دورتموند بالدوري الألماني
2025-02-08
أتالانتا يسجل خماسية في مرمى فيرونا ويرتقي للمركز الثالث في الدوري الإيطالي
2025-02-08
دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من الخسارة أمام ليتون أورينت بكأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم
2025-02-08
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يلتقي نظيره اللبناني غداً في بطولة غرب آسيا
2025-02-07
نيوكاسل يونايتد يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم
2025-02-06
اقتصاد
مهرجان الخير للتسوق ينطلق في دمشق بمشاركة 118 شركة
2025-02-09
اختتام معرض خان الحرير النسيجي وتوقيع عدد من عقود التسويق محلياً وخارجياً
2025-02-08
وزير الأشغال العامة يبحث مع مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية التعاون في مشاريع السكن وإعادة الإعمار
2025-02-07
في يومه الثاني .. معرض خان الحرير يشهد إقبالاً كثيفاً
2025-02-07
بمشاركة 88 شركة… انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
2025-02-06
63 مليون دولار الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة مياه دمشق وريفها العام الحالي
2025-02-06
اتفاق على إبرام عقد جديد مع شركة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية
2025-02-05
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة في أحياء حلب الشرقية
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً يونانيّاً رفيع المستوى
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً جزائرياً رفيع المستوى
الرئيس الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير الخارجية يؤكد لوفد من كوريا الجنوبية العمل لفتح صفحة جديدة
رئيس الجمهورية اللبنانية يهاتف الرئيس الشرع مهنئاً
في اتصال هاتفي.. المستشار الألماني يؤكد للرئيس الشرع دعم بلاده للإدارة السورية الجديدة
بمشاركة 88 شركة… انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
وزير الكهرباء يبحث مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية مشاريع توليد الكهرباء
وسائل إعلام لبنانية: غارة لطيران العدو الإسرائيلي على محيط بلدة الكفور، ومدفعية العدو تقصف مدينة الخيام جنوب لبنان
2024-11-05
2024-11-05
najwa
سابق
تشيكيا تقدم مساعدات مالية إلى لبنان بقيمة 3.5 ملايين كورون
التالي
وزارة الصحة: تقديم نحو 98 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان
انظر ايضاً
وزير الاتصالات: نعمل على رؤية تشاركية مع القطاع الخاص لتقديم خدمة جيدة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved