وزارة الصحة: تقديم نحو 98 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان

دمشق-سانا

وصل عدد الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من لبنان الشقيق في إطار ‏الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان ‏الإسرائيلي المتواصل على أراضيه، إلى 97937 خدمة مجانية، ‏استفاد منها أكثر من 41 ألف ‏وافد خلال 40 يوماً.‏

وبينت وزارة الصحة في بيان لها تلقت سانا نسخه منه اليوم أن الخدمات ‏المقدمة تضمنت 43 ألف خدمة عبر المعابر ‏الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص و53105 خدمات ضمن ‏مراكز الإيواء، و 841 خدمة في ‏المشافي، و 991 خدمة من خلال النقل بسيارات الإسعاف.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي جرى تقديمها شملت الخدمات الطبية العامة ‏والعمليات الجراحية ‏والإسعافية والصحة النفسية والإنجابية ‏وكذلك المتعلقة بأصحاب ‏الأمراض المزمنة، إضافة إلى اللقاحات اللازمة ‏للأطفال ولقاح الكزاز للسيدات.‏

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الخدمات الإسعافية بلغ خلال الفترة نفسها 1300 خدمة وخدمات الصحة النفسية 14116 خدمة، فيما وصلت خدمات اللقاح الروتيني للأطفال إلى 7996 خدمة.

يشار إلى أن وزارة الصحة وضمن خطة الاستجابة لتقديم الخدمات للوافدين ‏من لبنان إلى ‏سورية جراء العدوان الإسرائيلي وضعت جميع المشافي التابعة ‏لمديرياتها في ‏المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي ‏حالات، ورفدت المعابر ‏بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة ‏إلى إرسال الأدوية ‏والمستلزمات الطبية اللازمة.‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen