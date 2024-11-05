عباس: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه

القاهرة-سانا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته بشكل عاجل على جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عباس في كلمة له اليوم نقلتها وكالة وفا: إن الاحتلال دمر أكثر من 80 بالمئة من منازل ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة إضافة لاستشهاد وإصابة أكثر من 143 ألفاً، كما أنه يستمر بجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60 بالمئة من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس.

وشدد عباس على أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حق أساسي لتحقيق العدالة في المنطقة، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة.

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