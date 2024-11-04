الممثلية التجارية الروسية في سورية تقيم ماراثونا رياضيا احتفاء بيوم الوحدة الوطنية في روسيا

دمشق-سانا

نظمت الممثلية التجارية الروسية في سورية وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام اليوم ماراثوناً رياضياً في منطقة يعفور بريف دمشق بمناسبة يوم الوحدة الوطنية في روسيا.

وأقيم الماراثون لمسافة 10 كيلومترات بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات العمرية من روسيا وسورية وسط أجواء حماسية عالية انتهت بتتويج الفائزين.

رئيس الممثلية التجارية الروسية في سورية جورج أساتريان قال في تصريح لـ سانا: إن الماراثون يأتي ضمن الفعاليات المتنوعة التي تقام بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية والذي يصادف الرابع من شهر تشرين الثاني من كل عام، وقد شهد مشاركة جيدة وتحضيرات نوعية، مشيراً إلى أهمية الرياضة كحالة جامعة تربط بين مختلف الشعوب.

رئيس اتحاد ألعاب القوى سليمان حويلة بين أن الاتحاد كلف طاقما تحكيمياً للإشراف على الماراثون إضافة إلى توفير الأمور اللوجستية من بدايته حتى نهايته، نظراً لأهمية المشاركة بمثل هذه الفعاليات الرياضية التي تعمل على تمكين وتعزيز التواصل بين الشعوب.

عدد من المتسابقين عبروا عن سعادتهم للمشاركة بالماراثون مبدين استعدادهم للتواجد بالفعاليات والمبادرات الرياضية القادمة لكونها تسهم في تسليط الضوء على فوائد الرياضة، وتوسع من قاعدة ممارسيها.

محمد الرحيل

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