سيول في شوارع مدينة حماة جراء الأمطار الغزيرة

حماة-سانا
أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة حماة بعد ظهر اليوم إلى تشكل سيول جارفة وغمر عدد من شوارع المدينة وأسواقها.
وقال رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني في تصريح لمراسل سانا: إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال مدة قصيرة لم تتجاوز نصف ساعة تسببت باختناقات وانسدادات في بعض فوهات الصرف الصحي والمصارف المطرية نتيجة جريان السيول المحملة بالطمي والأعشاب، الأمر الذي أدى إلى غمر بعض الشوارع والمواقع ذات المناسيب المنخفضة بالمياه كسوق المرابط و8 آذار وسوق الشجرة وساحة العاصي.
وأشار حوراني إلى أن الورشات الفنية تعمل حالياً على معالجة كل المواقع التي شهدت اختناقات لضمان تصريف المياه وتسهيل حركة المارة والسيارات.
عبدالله الشيخ
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