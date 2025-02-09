سيول في شوارع مدينة حماة جراء الأمطار الغزيرة

حماة-سانا

‏أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة حماة بعد ظهر اليوم إلى ‏تشكل سيول جارفة وغمر عدد من شوارع المدينة وأسواقها.‏

وقال رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني في تصريح لمراسل ‏سانا: إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال مدة قصيرة لم تتجاوز نصف ‏ساعة تسببت باختناقات وانسدادات في بعض فوهات الصرف الصحي ‏والمصارف المطرية نتيجة جريان السيول المحملة بالطمي والأعشاب، الأمر ‏الذي أدى إلى غمر بعض الشوارع والمواقع ذات المناسيب المنخفضة بالمياه ‏كسوق المرابط و8 آذار وسوق الشجرة وساحة العاصي.‏

وأشار حوراني إلى أن الورشات الفنية تعمل حالياً على معالجة كل المواقع ‏التي شهدت اختناقات لضمان تصريف المياه وتسهيل حركة المارة ‏والسيارات.‏

عبدالله الشيخ

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