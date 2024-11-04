SCS-NET
الشريط الإخباري

وفاة شخصين وإصابة 20 جراء حادث سير على طريق عام سلمية الرقة

2024-11-04

حماة-سانا

توفي شخصان وأصيب 20 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع اليوم على طريق عام سلمية – الرقة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن حادث سير وقع على طريق عام سلمية – الرقة قرب مفرق قرية جب خسارة، حيث اصطدم صهريج متجه إلى محافظة الرقة بباص بولمان لنقل الركاب متجه إلى حماة، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح.

ولفتت الوزارة إلى أن دورية من ناحية السعن توجهت على الفور إلى مكان الحادث، وتم إسعاف المصابين إلى مشفى سلمية الوطني، مبينة أن سبب الحادث بحسب التحقيق الأولي يعود إلى السرعة الزائدة وخروج سائق الصهريج عن مساره باتجاه اليسار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثامن في حي برزة بدمشق

دمشق- سانا توفيت طفلة تبلغ من العمر سنتين، إثر سقوطها من الطابق الثامن

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved