وفاة شخصين وإصابة 20 جراء حادث سير على طريق عام سلمية الرقة

حماة-سانا

توفي شخصان وأصيب 20 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع اليوم على طريق عام سلمية – الرقة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن حادث سير وقع على طريق عام سلمية – الرقة قرب مفرق قرية جب خسارة، حيث اصطدم صهريج متجه إلى محافظة الرقة بباص بولمان لنقل الركاب متجه إلى حماة، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح.

ولفتت الوزارة إلى أن دورية من ناحية السعن توجهت على الفور إلى مكان الحادث، وتم إسعاف المصابين إلى مشفى سلمية الوطني، مبينة أن سبب الحادث بحسب التحقيق الأولي يعود إلى السرعة الزائدة وخروج سائق الصهريج عن مساره باتجاه اليسار.

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