جامعة دمشق تعلن مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم عن مفاضلة ماجستير الدراسات العليا “العام والموازي” ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في كلياتها والمعاهد العليا التابعة لها للعام الدراسي الحالي، عدا كليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي حملة الإجازة الجامعية في الهندسة المعمارية”.

وأوضحت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تقديم الطلبات سيبدأ في مراكز المفاضلة المعتمدة اعتباراً من الـ 10 الشهر الحالي لغاية الـ 21 منه، مبينة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

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