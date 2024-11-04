ضمن فعاليات اليوم الوطني للبيئة… تكريم عمال نظافة في السويداء

السويداء-سانا

كرمت محافظة السويداء اليوم 19 من عمال النظافة من ثلاث وحدات إدارية في المشنف والثعلة ومردك، ضمن فعاليات اليوم الوطني للبيئة.

وأشارت عضو المكتب التنفيذي للمحافظة المحامية رغدى الغوثاني في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية تحفيز العمال في الوحدات الإدارية المتميزة للعام الحالي، والذين تم اختيارهم وفق معايير وتقييم لجنة ارتكزت إلى آراء المجتمع المحلي في تلك المناطق.

فيما لفت مدير البيئة بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح مماثل للجهود التي يبذلها هؤلاء العمال للحفاظ على نظافة مناطقهم والمواظبة في عملهم.

من جهتهم أعرب المكرمون عن شكرهم للقائمين بالتكريم واستعدادهم لمواصلة العمل بكل جد واجتهاد.

وتتواصل فعاليات يوم البيئة الوطني بالسويداء لغاية الـ 10 من الشهر الحالي، من خلال إقامة حملات تشجير ونظافة وندوات توعية بيئية.

عمر الطويل

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