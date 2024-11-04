الفيلم السوري (سلمى) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

دمشق- سانا

يشارك الفيلم السوري “سلمى” للمخرج جود سعيد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة الفيلم العربي والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 في الفترة من الـ 13 إلى الـ 22 من الشهر الحالي.

وأعلنت إدارة المهرجان عن قائمة الأفلام التي تعرض بمسابقة آفاق السينما العربية، وعددها أربعة عشرة فيلما، ومنها فيلم سلمى، الذي يحكي قصة سلمى التي تسعى إلى أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

كتب فيلم سلمى جود سعيد وطارق علاف و سومر إبراهيم و أخرجه جود سعيد وهو من بطولة سلاف فواخرجي وباسم ياخور وعبد اللطيف عبد الحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر و ورد عجيب وحسن كحلوس وهو من إنتاج جود آرت برودكشن بمشاركة آدامز برودكشن والمثنى غروب وتلقى دعما إنتاجيا من المؤسسة العامة للسينما بدمشق وقد أهدي الفيلم لروح المخرج السينمائي السوري الراحل عبد اللطيف عبد الحميد.

وهي المرة الرابعة التي يشارك فيها جود سعيد في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن مسابقة الفيلم العربي حيث بدأت مشاركاته بفيلم بانتظار الخريف 2015 وحاز به جائزة أفضل فيلم ثم تتالت المشاركات مطر حمص 2017 ورحلة يوسف 2021.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة، والتي تتضمن 194 فيلما من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مريم حجير

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