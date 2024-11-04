القوات اليمنية: بيع ونقل أصول شركات العدو لن يمنعنا من استهدافها حتى وقف العدوان على غزة ولبنان

صنعاء-سانا

حذرت القوات المسلحة اليمنية شركات النقل البحري الإسرائيلية من بيع أو نقل أصولها لشركات أخرى تحايلا على الإجراءات العقابية التي تفرضها القوات اليمنية على تلك السفن والشركات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان.

وقالت القواتِ المسلحةِ اليمنية في بيان اليوم: إن المعلومات الاستخباراتية تؤكدُ أنَّ العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أخرى أو تسجيلِها بأسماءِ جهاتٍ أخرى وذلك في إطارِ التحايلِ على الإجراءاتِ العقابيةِ المتخذةِ من قبلِ الجمهوريةِ اليمنيةِ على تلك السفنِ والشركاتِ.

وأضاف البيان: إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبارِ أيَّ تغييرٍ في ملكيةِ أو عَلَم سُفُنِ العدوِّ الإسرائيليِّ وتحذرُ كلَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أوِ السُّفُنِ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ.

وشدد القوات اليمنيةَ على استمرارها بفرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أوِ المرتبطةِ به أوِ المتجهةِ إليه،ِ لافتة إلى أن هذا الحصارَ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

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