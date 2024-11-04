سورية تشارك في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في مصر

دمشق-سانا

تشارك سورية في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة والذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” يوم غد تحت عنوان “كل شيء يبدأ من المنزل.. الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.

ويترأس الوفد السوري المشارك في الاجتماع الذي يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي، وممثلون عن الوزارة، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وسيتم خلال الاجتماع البحث في المواضيع الحضرية، ومواضيع السكن، والتحديات، والفرص، وعرض التجارب الناجحة، والدروس المستفادة، وتبادل الخبرات.

مدا علوش

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