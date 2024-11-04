إصابة ستة أطفال جراء قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب ستة أطفال فلسطينيين مساء اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت أقسام المبيت وحضانة الأطفال وخزانات المياه وساحة المستشفى ما أدى إلى إصابة ستة أطفال بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

بدوره حذر مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية من أن المستشفى بات في حالة انهيار شبه كامل لافتاً إلى عدم وجود سيارة إسعاف واحدة في مناطق شمال القطاع.

ولفت الدكتور أبو صفية إلى تعرض المستشفى للقصف خلال زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية وأضاف: “كنا نطالب من منظمة الصحة العالمية حمايتنا فإذا بوفدها يتعرض معنا للقصف”.

وناشد الدكتور أبوصفية العالم بالتدخل لحماية المستشفى من قصف قوات العدو الإسرائيلي المتواصل.

وفي السياق قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا بينما أطلقت مسيرة للاحتلال نيرانها على مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 394 على قطاع غزة إلى 43341 شهيداً و102105 جرحى.

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