بزشكيان: أمريكا أشعلت الشرق الأوسط وشجعت الكيان الصهيوني على ارتكاب أبشع الجرائم

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة هي من أشعلت منطقة الشرق الأوسط وشجعت الكيان الصهيوني على ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعوب المنطقة، وهذه الانتهاكات ما كانت لترتكب لولا الدعم المالي والأمني والعسكري الأمريكي.

وقال بزشكيان في اجتماع مجلس الحكومة اليوم: إننا نوظف كل القيم الوطنية لأمتنا في مناهضة الاستبداد والسعي إلى الاستقلال وبنفس الوقت نعمل على الصلح والسلام، فنحن لم نبدأ حرباً قط ولم ننصح أبدا دولة ما بالذهاب إلى الحرب، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة هي التي كانت تبدأ دائماً الحروب في أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك منطقتنا واليوم بدعمها للكيان الصهيوني تبقي نار الحرب مشتعلة في المنطقة”.

وأوضح بزشكيان أن “إسرائيل” تعلم جيداً أنها إذا ارتكبت أي خطأ ضد إيران فسوف تتلقى ردا شديداً وأن إيران لن تترك الاعتداء على أمنها من دون رد”.

وأضاف بزشكيان: “إذا أعادت “إسرائيل” النظر في سلوكها بقبول وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المظلومين والأبرياء في المنطقة فإن ذلك قد يؤثر على نوع وشدة الرد الإيراني”.

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