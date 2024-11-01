المقاومة اللبنانية: أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي منذ بدء العدوان على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت غرفة عمليات المقاومة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية لخسائر العدو الإسرائيلي منذ بدء ما سماه “المناورة البريّة في جنوب لبنان” إلى اليوم بلغت أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من ضباطه وجنوده وتدمير 42 دبابة ميركافا، و4 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، وآليّة مُدرّعة، وناقلة جند، إضافة إلى إسقاط 3 مُسيّرات من طراز “هرمز 450” ومُسيّرَتين من طراز “هرمز 900”.

وقالت غرفة عمليات المقاومة في بيان اليوم: إن “هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمستوطنات والمدن المُحتلة”، مضيفة: إن قوات العدو الإسرائيلي تتجنب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية مقاتلي المُقاومة خشية من

استهدافها وهي تستحدث معابر ومسارات غير مرئية، وتعتمد التسلل ليلاً إلى داخل القرى الحدودية والانسحاب منها بعد تدمير منازل المدنيين وتخريب البنى التحتية.

وأكدت غرفة العمليات أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدّة مُسبقاً.

وتابعت الغرفة بيانها بالقول إنه “رغم الإطباق الاستعلامي الذي يُمارسه العدو الاسرائيلي في سماء الجنوب، لا يزال المُقاومون يتمكنون من تربيض وتذخير وإطلاق المئات من الرشقات الصاروخيّة تجاه نقاط تموضع جنود العدو حتى عمق الكيان بشكل يومي ومتواصل وعلى مدار الساعة، وهذا ما تؤكّده المشاهد التي ينشرها الإعلام الحربي، ولم يتمكن العدو من إحباط أي عمليّة إطلاق من الأراضي اللبنانيّة”.

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