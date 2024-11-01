استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ والمنشآت الصحية في اللاذقية جراء توسع الحريق الممتد بين البدروسية وكسب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة الاستنفار التام لمنظومة الإسعاف والطوارئ والمنشآت الصحية في مديرية صحة اللاذقية ومحيطها في ظل توسع رقعة الحريق الممتد بين البدروسية وكسب.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تليغرام أنه توجد 6 سيارات إسعاف مجهزة في الموقع وبجاهزية تامة لتقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في المكان أو خلال النقل الآن وفور تلقي أي بلاغ، مبينة أن مسعفي منظومة الإسعاف والطوارئ جاهزون على مدار الساعة من أجل تقديم الاستجابة الصحية المناسبة بشكل فوري على النداء 110.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء حريق كبير اندلع في جبال قرية المشرفة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، حيث امتد على مساحات كبيرة في جبال المشرفة والمناطق الواقعة بين بلدتي كسب والبدروسية.

ونقل في وقت سابق من مساء اليوم ثلاثة أشخاص إلى مشفى تشرين الجامعي نتيجة تعرضهم لحروق جراء حريق في البدروسية بريف اللاذقية الشمالي.

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